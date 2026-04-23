Українофобія: що пропонують змінити в законодавстві

Вніс до Верховної Ради законопроєкт про кримінальну відповідальність за українофобію

Вніс до Верховної Ради законопроєкт про кримінальну відповідальність за українофобію

Чому це важливо саме зараз? Ми бачимо величезний запит суспільства на справедливість. Українці в Україні мають бути захищені від принижень та інформаційних атак. Громадськість неодноразово заявляла про необхідність такого закону.

Я також бачу, що в умовах гібридної війни українофобія стає зброєю, яку ворог використовує для розколу нашого суспільства. Чинного законодавства сьогодні недостатньо, щоб повністю охопити це явище.

Поняття українофобії ширше, ніж те, що пропонує Стаття 161 Кримінального кодексу України. Наразі чіткого покарання за порушення немає. І тому я запропонував конкретизувати відповідальність щодо таких дій.

Що саме ми пропонуємо вважати українофобією? Це умисні дії, що шкодять нашій державі:

публічні заклики до заперечення суб’єктності України та права українців на самовизначення;

виправдання асиміляції або підкорення українського народу;

публічна зневага до нашої мови, культури та національних особливостей з метою підірвати нашу ідентичність.

Українофобія має отримати чітку правову оцінку, а правопорушники повинні нести відповідальність. Це питання національної безпеки, захисту кожного українця, нашої історії та нашого майбутнього.