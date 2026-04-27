27 квітня 2026, 10:59

Трофейні гвинтівки поштою: у Києві затримали торговця зброєю

Фото: поліція
Поліцейські затримали 42-річного киянина, який організував бізнес із продажу вогнепальної зброї

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Клієнтів ділок шукав в інтернеті. Після повної оплати замовлення він просив свою дружину відносити посилки зі зброєю до пошти для відправки. Правоохоронці задокументували продаж пістолета-кулемета та гвинтівки.

Суми, отримані від незаконного продажу, становили від 7 до 18 тисяч гривень за одну одиницю.

Зловмисник продавав трофейну зброю, яку сам знаходив у зонах проведення бойових дій.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці заблокували канал продажу зброї та боєприпасів із районів бойових дій. П’ятеро військовослужбовців, які служили на Харківському та Донецькому напрямках, викрадали зброю з арсеналів своїх підрозділів для продажу.

