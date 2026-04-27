Як не купити зайвого для новонародженого: базовий набір одягу на перші 4-6 тижнів

Перші тижні життя малюка – це час інтенсивного росту, коли дитина може змінити розмір одягу буквально за місяць

Бажання батьків придбати десятки милих костюмів часто призводить до того, що половина речей залишається з бірками. Логіка розумного гардеробу полягає у виборі функціональних моделей, які легко одягати, приємні до тіла та забезпечують комфортну терморегуляцію немовляти.

Боді та чоловічки – основа дитячого гардеробу

Найбільш практичними елементами одягу для немовлят вважаються трикотажні сорочки з фіксацією між ніжками та закриті комбінезони. Якщо ви обираєте зручні боді для новонароджених, зверніть увагу на моделі "на запах", які не потрібно перетягувати через голову. Це значно спрощує процес переодягання, особливо коли дитина ще не впевнено тримає шию. В асортименті Розетки представлені різні варіанти: від тонких літніх моделей до варіантів із щільнішого інтерлоку.

Коли йдеться про сон або прогулянки в прохолодну погоду, незамінними стають чоловічки для новонароджених, які можна знайти на сайті https://rozetka.com.ua/ua/chelovechki/c4646072/. Вони повністю закривають ніжки та ручки малюка. Такі чоловічки для немовлят замінюють відразу три речі: кофтинку, повзунки та шкарпетки.

Вибираючи дитячі чоловічки для новонароджених, віддавайте перевагу моделям із кнопками по всій довжині. Це дозволяє швидко змінити підгузок, не роздягаючи дитину повністю.

Як підібрати кількість і фасон під сезон

Кількість речей залежить від того, як часто ви плануєте користуватися пральною машиною. Оптимальним набором на перший місяць вважається 5–7 змінних комплектів. Якщо малюк народився взимку, варто придбати теплі чоловічки для немовлят із начосом або футеру. Для літа ж ідеальним рішенням стануть боді з коротким рукавом для немовлят із тонкої бавовни, що добре пропускає повітря.

Щоб не помилитися з вибором, орієнтуйтеся на базові критерії якості:

Тканина – тільки 100% бавовна без грубих синтетичних домішок. Шви – у розмірах 50 та 56 вони мають бути виконані назовні. Застібки – плоскі кнопки кращі за ґудзики чи блискавки. Горловина – еластична або з додатковими кнопками для легкого проходження голови.

Батьки часто купують занадто багато речей найменшого розміру (50–56), проте дитина виростає з них за 2-3 тижні. Краще взяти частину набору в 62 розмірі – підгорнуті рукави не заважатимуть, але одяг прослужить значно довше.

Розумний мінімум на перші 1,5 місяця

Як не накупити зайвого

Перевірте свій список за цими пунктами, щоб уникнути типових помилок молодих батьків:

Відмовтеся від одягу, що одягається через голову (до 3 місяців це вкрай незручно). Уникайте речей із великою кількістю рюшів, бантів та капюшонів для щоденного носіння – вони заважають дитині лежати. Не купуйте взуття (пінетки з твердою підошвою) – вони не потрібні до моменту перших кроків. Перевірте, чи легко відкриваються кнопки між ніжками для швидкої заміни підгузка. Ігноруйте яскраві неонові кольори – велика кількість барвників може спричинити алергію.

Розумний вибір першого одягу дозволяє зосередитися на головному – контакті з дитиною, а не на нескінченному переодяганні. Якісні дитячі боді для новонароджених стануть надійною базою, яку легко доповнювати залежно від погодних умов та індивідуальних темпів росту малюка. Правильно підібрані теплі боді для немовлят чи легкі бавовняні моделі забезпечать спокійний сон дитини в будь-який сезон.