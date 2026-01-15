Калмикову викликали до Ради через нібито фейкове бронювання в НВМК

Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада викликала міністерку у справах ветеранів Наталію Калмикову для доповіді з питання бронювань від мобілізації у ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК)

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 217 нардепів.

Ініціативу про виклик Калмикової до парламенту виніс на розгляд голова комітету ВР із фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Раніше парламент не зміг зібрати достатньо голосів за пропозицію нардепа Железняка запросити до Верховної Ради Калмикову та директора НВМК Ярослава Пронюткіна.

Як відомо, 12 січня Ярослав Железняк оприлюднив матеріал, у якому заявив, що співведучі YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров та Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації через державні та приватні структури.

За даними депутата, Петров з 31 липня 2025 року працює у державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" на повну ставку у відділі з питань комунікацій та інформаційних технологій. Йому було оформлено бронювання від мобілізації до 21 січня 2026 року. При цьому, за словами Железняка, Петров отримав із держбюджету оплату за свою роботу у розмірі близько 70 тисяч гривень.

Інший співведучий каналу, Сергій Іванов, за словами Железняка, отримав бронювання в липні 2025 року від ТОВ "Стар Трек Індастріс", компанії-підрядника "Енергоатому", яке діє до червня 2026 року.

Железняк зазначив, що Петров та Іванов у своїх публічних каналах часто звинувачують критиків колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака в ухилянні від мобілізації, водночас самі мають бронювання. За словами депутата, бронь вони отримали після публічних атак на НАБУ і САП.

Читайте також: Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року

У зв'язку з цим Железняк повідомив про намір подати заяви до правоохоронних органів.

Нагадаємо, Національне військове меморіальне кладовище створено для гідного вшанування полеглих воїнів. У кінці серпня на НВМК відбулися перші поховання. Того дня поховали п'ятьох невідомих солдат. А за перший тиждень із відкриття на НВМК відбулися почесні поховання 27 невідомих солдатів.