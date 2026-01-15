13:45  15 січня
У Львові в одній із 16-поверхівок стався вибух: виникла пожежа
11:40  15 січня
У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці
08:36  15 січня
На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби
15 січня 2026, 14:12

Калмикову викликали до Ради через нібито фейкове бронювання в НВМК

15 січня 2026, 14:12
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
Верховна Рада викликала міністерку у справах ветеранів Наталію Калмикову для доповіді з питання бронювань від мобілізації у ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК)

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 217 нардепів.

Ініціативу про виклик Калмикової до парламенту виніс на розгляд голова комітету ВР із фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Раніше парламент не зміг зібрати достатньо голосів за пропозицію нардепа Железняка запросити до Верховної Ради Калмикову та директора НВМК Ярослава Пронюткіна.

Як відомо, 12 січня Ярослав Железняк оприлюднив матеріал, у якому заявив, що співведучі YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров та Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації через державні та приватні структури.

За даними депутата, Петров з 31 липня 2025 року працює у державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" на повну ставку у відділі з питань комунікацій та інформаційних технологій. Йому було оформлено бронювання від мобілізації до 21 січня 2026 року. При цьому, за словами Железняка, Петров отримав із держбюджету оплату за свою роботу у розмірі близько 70 тисяч гривень.

Інший співведучий каналу, Сергій Іванов, за словами Железняка, отримав бронювання в липні 2025 року від ТОВ "Стар Трек Індастріс", компанії-підрядника "Енергоатому", яке діє до червня 2026 року.

Железняк зазначив, що Петров та Іванов у своїх публічних каналах часто звинувачують критиків колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака в ухилянні від мобілізації, водночас самі мають бронювання. За словами депутата, бронь вони отримали після публічних атак на НАБУ і САП.

Читайте також: Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року

У зв'язку з цим Железняк повідомив про намір подати заяви до правоохоронних органів.

Нагадаємо, Національне військове меморіальне кладовище створено для гідного вшанування полеглих воїнів. У кінці серпня на НВМК відбулися перші поховання. Того дня поховали п'ятьох невідомих солдат. А за перший тиждень із відкриття на НВМК відбулися почесні поховання 27 невідомих солдатів.

Україна війна Яровлав Железняк Мінветеранів Калмикова Наталія мобілізація фейкове бронювання
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
