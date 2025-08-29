09:59  29 серпня
На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей
07:14  29 серпня
Продав авто й привласнив 50 тисяч: військового з Тернополя ошукав знайомий
02:55  29 серпня
Подорожчання зайшло надто далеко: що буде з цінами
29 серпня 2025, 11:45

Президент Зеленський взяв участь у церемонії відкриття меморіального кладовища на Київщині

29 серпня 2025, 11:45
Фото: РБК-Україна
Перші поховання на новому військовому меморіалі у Мархалівці відбулися за участі військових та представників влади

Про це повідомляє "Укрінформ" та "РБК-Україна", передає RegioNews.

На Київщині офіційно відкрили Національне військове меморіальне кладовище у Мархалівці, де відбулися перші поховання. Новий меморіал створений для вшанування пам’яті українських військових, загиблих у різні періоди.

На кладовищі відбувся перший військовий церемоніал

Сьогодні на території кладовища провели перший військовий церемоніал поховання невідомих солдатів. Їхні імена наразі не встановлені. Захід відбувся за участі військових та представників влади, щоб вшанувати полеглих Героїв із військовими почестями.

На заході були присутні президент та представники влади

У церемонії взяв участь президент України Володимир Зеленський. Крім того, на заході були присутні інші українські посадовці та представники регіональної влади. Поява меморіалу дає змогу систематизувати поховання та створити гідне місце пам’яті для всіх загиблих захисників України.

Національне військове меморіальне кладовище у Мархалівці стане головним об’єктом для поховання та вшанування військових, які віддали життя за країну, а також місцем для проведення офіційних пам’ятних заходів у майбутньому.

Раніше повідомлялося, у Кривому Розі під час поховання загиблого військовослужбовця Дмитра Тимофєєва сталася неприємна ситуація. Родичі та побратими прибули на Сектор почесних поховань, але могила для героя виявилася неготовою.

