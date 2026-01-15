11:40  15 січня
У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці
09:50  15 січня
На Полтавщині маршрутка врізалась у дерево: постраждав водій
08:36  15 січня
На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби
15 січня 2026, 11:07

Замість документів – викрутка: на Одещині чоловік напав на працівників ТЦК

15 січня 2026, 11:07
Ілюстративне фото: omr.gov.ua
13 січня в місті Ізмаїлі під час заходів з оповіщення військовозобов'язаних стався зухвалий напад на військовослужбовців РТЦК та СП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Під час перевірки документів група військових зупинила громадянина, який у відповідь дістав викрутку та намагався нанести шкоду особовому складу, створюючи пряму загрозу життю та здоров’ю захисників.

Намагаючись уникнути відповідальності, нападник втік, сівши в автомобіль. Водія транспортного засобу, який сприяв втечі, затримано.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за статтею 114 Кримінального кодексу України. Ведуться процесуальні дії для притягнення всіх причетних до відповідальності.

У ТЦК наголосили, що напад на військовослужбовця під час виконання службових обов’язків в умовах воєнного стану є тяжким злочином і отримає належну правову оцінку.

"Військова форма – символ захисту держави. Жоден випадок насильства щодо військових не залишиться без уваги", – підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, в кінці грудня 2025 року в Одесі затримали чоловіка, який поранив ножем військового ТЦК. Після скоєння злочину нападник тривалий час переховувався від правоохоронців. Чоловік намагався втекти та чинив фізичний опір під час затримання.

Раніше на Львівщині затримали чоловіка, який поранив киркою військового ТЦК. За скоєне 52-річному жителю Стрия загрожує до 5 років позбавлення волі.

Одеська область напад ТЦК війна мобілізація перевірка документів викрутка
Росіяни скинули КАБ на Білопілля: є загиблий, четверо поранених
15 січня 2026, 12:39
Хто здав Тимошенко НАБУ: у Раді обговорюють різні версії – УП
15 січня 2026, 12:27
У Черкасах чоловік побив автомобілі працівників ТЦК
15 січня 2026, 12:18
Обіцяв піти на фронт: у Міноборони заявили, що Єрмак не звертався до жодного ТЦК
15 січня 2026, 11:55
Росіяни дронами вдарили по півдню Одещини: зруйновані дві адмінбудівлі
15 січня 2026, 11:52
У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці
15 січня 2026, 11:40
Погрожував поліції та пошкодив службове авто: на Київщині чоловік накинувся на правоохоронців
15 січня 2026, 11:40
На Дніпропетровщині запровадили екстрені відключення світла
15 січня 2026, 11:25
ДТП на Прикарпатті: травмовані семеро пасажирів, серед них – трирічна дитина
15 січня 2026, 11:17
На Полтавщині іномарка збила дитину на пішохідному переході
15 січня 2026, 11:15
