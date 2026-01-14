Суд скасував рішення ТЦК: на Миколаївщині чоловік добився скасування своєї мобілізації - як йому це вдалось

Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік із травня 2024 року працював у представництві HALO Trust в Україні. Підприємству ще у травні було підтверджено статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Роботодавець подавав до Міністерства економіки України списки для бронювання працівників. Уже 17 вересня відомство погодило ці списки. За законом, остаточне рішення про бронювання Міністерство повинно було ухвалити 23 вересня, але насправді це було зроблене лише 5 листопада.

При цьому 30 жовтня чоловіка викликали до ТЦК і того ж дня він отримав наказ про призов за мобілізацією. Уже наступного дня його зарахували до особового складу військової частини. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, виходячи з того, що формально рішення про бронювання на момент мобілізації ще не існувало. Позивач оскаржив це рішення.

Апеляційний суд звернув увагу, що всі правові передумови для бронювання уже були, а затримка з рішенням Мінекономіки не може легалізувати призов. Тому суд скасував рішення ТЦК та військової частини про мобілізацію чоловіка.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.