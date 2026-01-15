Калмыкову вызвали в Раду из-за якобы фейкового бронирования в НВМК

Фото: из открытых источников

Верховная Рада вызвала министерку по делам ветеранов Наталью Калмыкову для доклада по вопросу бронирования от мобилизации в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" (НВМК)

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За соответствующее решение проголосовали 217 нардепов.

Инициативу о вызове Калмыковой в парламент вынес на рассмотрение глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Ранее парламент не смог собрать достаточно голосов за предложение нардепа Железняка пригласить в Верховную Раду Калмыкову и директора НВМК Ярослава Пронюткина.

Как известно, 12 января Ярослав Железняк обнародовал материал, в котором заявил, что соведущие YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров и Сергей Иванов получили бронирование от мобилизации через государственные и частные структуры.

По данным депутата, Петров с 31 июля 2025 работает в государственном учреждении "Национальное военное мемориальное кладбище" на полную ставку в отделе по вопросам коммуникаций и информационных технологий. Ему было оформлено бронирование от мобилизации до 21 января 2026 года. При этом, по словам Железняка, Петров получил из госбюджета оплату за свою работу в размере около 70 тысяч гривен.

Другой соведущий канала Сергей Иванов, по словам Железняка, получил бронирование в июле 2025 года от ООО "Стар Трек Индастрис", компании-подрядчика "Энергоатома", которое действует до июня 2026 года.

Железняк отметил, что Петров и Иванов в своих публичных каналах часто обвиняют критиков бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в уклонении от мобилизации, в то же время сами имеют бронирование. По словам депутата, брони они получили после публичных атак на НАБУ и САП.

В связи с этим Железняк сообщил о намерении подать заявления в правоохранительные органы.

Напомним, Национальное военное мемориальное кладбище создано для достойного чествования павших воинов. В конце августа на НВМК состоялись первые захоронения. В тот день похоронили пятерых неизвестных солдат. А за первую неделю с открытия на НВМК прошли почетные захоронения 27 неизвестных солдат.