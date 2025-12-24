Мобілізацію можуть скоротити або скасувати: пояснення Зеленського

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Володимир Зеленський заявив, що у разі підписання мирної угоди між Україною, США, Росією та європейськими партнерами питання мобілізації може бути переглянуте

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на слова президента Володимира Зеленського на зустрічі із журналістами, передає RegioNews.

За словами Зеленського, можливі різні сценарії залежно від того, як саме реалізовуватиметься угода.

"Мобілізацію можна трансформувати чи не проводити в умовах, коли є угода і вона реалізується, а може – робити частково і частково демобілізувати людей", – зазначив Зеленський.

Водночас Президент наголосив, що ключовим завданням залишається збереження боєздатності української армії та контроль над позиціями.

"Найголовніше – не втратити на якийсь термін військо, не втратити позиції. Це дуже небезпечно", – підкреслив він.

Як відомо, Володимир Зеленський також розкрив деталі 20 пунктів проєкту базового документа між Україною, США, Росією та Європою про закінчення війни.

Читайте також: Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє