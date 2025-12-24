11:15  24 грудня
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
10:59  24 грудня
У Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню
07:52  24 грудня
На Кіровоградщині померла 12-річна дівчинка: матері повідомлено про підозру
24 грудня 2025, 10:56

Мобілізацію можуть скоротити або скасувати: пояснення Зеленського

24 грудня 2025, 10:56
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Володимир Зеленський заявив, що у разі підписання мирної угоди між Україною, США, Росією та європейськими партнерами питання мобілізації може бути переглянуте

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на слова президента Володимира Зеленського на зустрічі із журналістами, передає RegioNews.

За словами Зеленського, можливі різні сценарії залежно від того, як саме реалізовуватиметься угода.

"Мобілізацію можна трансформувати чи не проводити в умовах, коли є угода і вона реалізується, а може – робити частково і частково демобілізувати людей", – зазначив Зеленський.

Водночас Президент наголосив, що ключовим завданням залишається збереження боєздатності української армії та контроль над позиціями.

"Найголовніше – не втратити на якийсь термін військо, не втратити позиції. Це дуже небезпечно", – підкреслив він.

Як відомо, Володимир Зеленський також розкрив деталі 20 пунктів проєкту базового документа між Україною, США, Росією та Європою про закінчення війни.

Читайте також: Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє

Україна РФ США війна Європа мобілізація Зеленський мирна угода умови
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
