У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Співробітники ТЦК «завантажили» в автомобіль чоловіка разом із його дружиною

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

"На Орловій ТЦК забрали чоловіка – разом із жінкою", – йдеться у повідомленні.

В Харківському ТЦК ситуацію поки не коментують.

Нагадаємо, у Харкові працівники ТЦК облаяли і побили ветерана війни. Інцидент стався у січні 2026 року.