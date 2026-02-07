У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
Співробітники ТЦК «завантажили» в автомобіль чоловіка разом із його дружиною
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.
"На Орловій ТЦК забрали чоловіка – разом із жінкою", – йдеться у повідомленні.
В Харківському ТЦК ситуацію поки не коментують.
Нагадаємо, у Харкові працівники ТЦК облаяли і побили ветерана війни. Інцидент стався у січні 2026 року.
