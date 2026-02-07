Український блогер, який щодня показував хвилину мовчання, виїхав до Канади

фото: the_krasnov / Instagram

Блогер Ярослав Краснов, який щоранку о 9:00 протягом 188 днів публічно транслював хвилину мовчання, виїхав до Канади

Як передає RegioNews, про свій від’їзд та підсумки ініціативи 22-річний блогер повідомив в Instagram.

За його словами, під час щоденних хвилин мовчання він відчув велику підтримку людей і побачив зміни в українських містах, коли о 9:00 населені пункти почали зупинятися, щоб ушанувати загиблих у війні.

Блогер подякував українцям за слова підтримки, а також зазначив, що постійно стикався з хейтом у соцмережах, однак не вважає його чимось новим чи значущим.

