Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині

фото: ДПСУ

Прикордонники «мінуснули» два ворожі танки на Костянтинівському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, ворог намагався задіяти бронетехніку для прориву, але бійці підрозділу "ЩИТ" бригади "Помста" завадили здійсненню їхніх планів.

