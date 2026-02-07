Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
Прикордонники «мінуснули» два ворожі танки на Костянтинівському напрямку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Як зазначається, ворог намагався задіяти бронетехніку для прориву, але бійці підрозділу "ЩИТ" бригади "Помста" завадили здійсненню їхніх планів.
Раніше українські прикордонники показали, як знищують окупантів на Донеччині. Військовослужбовці ДПСУ завдали потужних ударів по ворожих позиціях на Лиманському напрямку.
