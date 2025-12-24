11:15  24 грудня
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
10:59  24 грудня
У Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню
07:52  24 грудня
На Кіровоградщині померла 12-річна дівчинка: матері повідомлено про підозру
24 грудня 2025, 10:35

Суверенітет, Донбас і гарантії безпеки: Зеленський розкрив усі 20 пунктів мирної угоди

24 грудня 2025, 10:35
Читайте также на русском языке
Фото: ArmyInform
Президент Володимир Зеленський розкрив деталі 20 пунктів проєкту базового документа між Україною, США, Росією та Європою про закінчення війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського на зустрічі із журналістами, передає RegioNews.

"Зараз я готовий проговорити драфт 20-пунктного документу, і це документ, який називається framework, базовий документ про закінчення війни, політичний документ між нами, Америкою, Європою і рускімі", – розповів Зеленський.

Він підкреслив, що це проєкт документа. Тож його пункти у процесі переговорів можуть змінюватися.

  1. Підтвердження суверенітету України.
  2. Передбачається беззаперечна угода про ненапад між Росією та Україною. Буде створено механізм моніторингу на лінії зіткнення.
  3. Україна отримає міцні гарантії безпеки.
  4. Чисельність ЗСУ – на рівні 800 тисяч у мирний час.
  5. США, НАТО та Європа нададуть Україні гарантії безпеки. Якщо РФ вторгнеться в Україну – буде військова відповідь і відновлення санкцій. Якщо Україна вторгнеться до Росії або без провокації відкриє вогонь по території Росії – гарантії безпеки анулюють. Якщо Росія відкриє вогонь по Україні – гарантії безпеки вступлять в силу.
  6. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах.
  7. Україна стане членом ЄС у певний конкретно визначений час та отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи.
  8. Україна отримає міцний пакет глобального розвитку, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції та майбутнє процвітання, і це буде охоплювати широкий спектр економічних сфер.
  9. Буде створено кілька фондів для вирішення питань відновлення. Мета - залучення 800 мільярдів доларів.
  10. Після укладення цієї угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США. Позиція Америки - вони говорять про угоду про вільну торгівлю з Україною і про угоду про вільну торгівлю з Росією.
  11. Без'ядерний статус України.
  12. ЗАЕС. Компроміс з цього питання не знайшли. США пропонують спільне управління між Україною, США і "рускімі" – три сторони отримують дивіденди. США пропонують "33% на 33% на 33%". І американці – головний менеджер. Компромісна пропозиція України: ЗАЕС експлуатується спільно США і Україна – 50 на 50. Але 50% виробленої електроенергії дається Україні, а ще щодо 50% – США самостійно визначає свій розподіл. При цьому ЗАЕС, Енергодар та Каховська ГЕС мають бути демілітаризовані.
  13. Україна та РФ зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.
  14. Території. Пункт неузгоджений і має кілька варіантів розв'язання
  • Варіант 1. "Стоїмо там, де стоїмо". У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення, яку контролюватимуть міжнародні сили.
  • Варіант 2. Створення потенційної вільної економічної зони Донбасу, що передбачає демілітаризацію цієї зони. Україна виступає проти відведення своїх військ, але у разі втілення цього варіанту виступає за дзеркальне відведення сил – тобто і російських також. Цей варіант вимагає проведення в Україні загальнонаціонального референдуму для ратифікації угоди.

Остаточно це питання може бути вирішено на рівні лідерів держав.

15. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як РФ, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою.

16. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень.

17. Для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет. Обмін військовополонених всіх на всіх, повернення цивільних заручників, включаючи дітей та політв'язнів, вирішення проблем і страждань жертв конфлікту.

18. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди.

19. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися, гарантуватися Радою миру, під головуванням Трампа. За порушення будуть передбачені санкції.

20. Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.

Також передбачається, що Україна винесе угоду на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум для схвалення.

Зеленський додав, що сьогодні, 24 грудня, буде відома реакція росіян на цей проєкт документа після того, як з ними поговорить американська сторона.

