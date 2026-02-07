У Харкові чоловік ударив ножем двох працівників ТЦК

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Салтівському районі чоловік напав з ножем на працівників ТЦК та СП під час перевірки документів. Військовослужбовці отримали поранення голови і тулуба

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, інцидент стався під час планових мобілізаційних заходів. Помітивши військових, 31-річний місцевий житель намагався втекти, проте згодом перейшов до агресивних дій.

"Чоловік, помітивши військовослужбовців, почав тікати, а згодом дістав ніж і поранив двох працівників ТЦК та СП", – йдеться у повідомленні.

В працівників ТЦК діагностували непроникаючі ножові порізи.

Нападника уже затримали. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялось, в Харкові до 5 років ув’язнення засудили чоловіка, який забризкав газовим балончиком працівника ТЦК. Інцидент стався в 2024 році.