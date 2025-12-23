18:49  23 грудня
23 грудня 2025, 18:25

ЦВК розпочала підготовку до виборів

23 грудня 2025, 18:25
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Центральна виборча комісія уперше з 2022 року відновила роботу «Державного реєстру виборців»

Як передає RegioNews, про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Як і обіцяв, інформуватиму суспільство про підготовку до можливого проведення виборів в умовах воєнного стану. Сьогодні, вперше за час повномасштабного вторгнення, постановою ЦВК було відновлено роботу "Державного реєстру виборців", – написав він у Телеграмі.

За його словами, відповідну постанову ЦВК ухвалила у вівторок, 23 грудня.

Це рішення відкриває шлях до підготовки можливого проведення виборів в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що в парламенті формується робоча група для "швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів" президента України під час воєнного стану.

Арахамія Давид Георгійович вибори Україна політика ЦВК
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
