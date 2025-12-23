ЦВК розпочала підготовку до виборів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Центральна виборча комісія уперше з 2022 року відновила роботу «Державного реєстру виборців»

Як передає RegioNews, про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Як і обіцяв, інформуватиму суспільство про підготовку до можливого проведення виборів в умовах воєнного стану. Сьогодні, вперше за час повномасштабного вторгнення, постановою ЦВК було відновлено роботу "Державного реєстру виборців", – написав він у Телеграмі.

За його словами, відповідну постанову ЦВК ухвалила у вівторок, 23 грудня.

Це рішення відкриває шлях до підготовки можливого проведення виборів в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що в парламенті формується робоча група для "швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів" президента України під час воєнного стану.