Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Бурштинська теплоелектростанція, що на Івано-Франківщині, сильно пошкоджена та зупинила роботу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бурштинську міську раду.

"Сьогодні Україна знову зазнала масованої ракетної атаки. Під ударом опинилася й наша енергетична компанія, яка забезпечує місто теплопостачанням. Повітряна тривога цієї ночі та вранці стала однією з найдовших за останній час", – йдеться у повідомленні.

Наразі в Бурштині немає тепла й води. Опалення планують відновити протягом 48 годин.

Про ситуацію в місті, стан теплопостачання та водопостачання, а також про те, коли і в який спосіб планується відновлення, розповідає міський голова Василь Андрієшин у відеозверненні.

Нагадаємо, у суботу, 7 лютого, РФ атакувала енергооб’єкти у восьми областях України. Зокрема були атаковані декілька ТЕС.