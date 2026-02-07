На Закарпатті затримали іноземця, який за гроші намагався переправити українців до Угорщини

фото: ДПСУ

Поблизу кордону з Угорщиною прикордонники зупинили іноземного провідника з «клієнтами»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Прикордонники затримали шістьох чоловіків – одного громадянина Угорщини та п’ятьох громадян України. Під час затримання, двоє правопорушників спробували втекти. Щоб їх зупинити, прикордонникам довелося здійснити попереджувальні постріли вгору.

Зі слів затриманих, організатори схеми розраховували отримати від незаконної оборудки 55 тисяч доларів США – від 9 до 15 тисяч доларів США з кожного.

Поблизу кордону, на околиці села Чома, переправники покинули позашляховик, яким доставляли провідника та "клієнтів".

Правоохоронці вилучили у організаторів схеми позашляховик, гроші та мобільні телефони.

Як повідомлялось, на початку лютого на Закарпатті прикордонники затримали ґвалтівника, який намагався переплисти Тису і втекти з України. Тепер йому загрожує позбавлення волі.