У Харкові до 5 років ув’язнення засудили чоловіка, який забризкав газовим балончиком працівника ТЦК

Чоловіка, який у 2024 році спричинив хімічний опік очей військовослужбовцю ТЦК, розпиливши в його обличчя вміст газового балончика, засудили до 5 років позбавлення волі

Як передає RegioNews, про це йдеться у вироку Салтівського районного суду Харкова.

Слідчі встановили, що брата обвинуваченого збиралися мобілізувати після проходження ВЛК. Чоловік прибув до ТЦК, маючи з собою газовий балончик.

"Він почав провокувати конфлікт із присутніми в той час у приміщенні поруч із черговою частиною військовослужбовцями з метою відволікання їх уваги та пильності", – йдеться у вироку.

Коли до чоловіка підійшов військовий і сказав залишити приміщення, той наказав своєму брату, щоб він біг у бік виходу із приміщення та супроводив його до вхідних дверей, а сам став у дверному отворі, щоб перешкодити військовослужбовцям зупинити брата, який підлягав мобілізації. Потім розпилив газ в обличчя військового.

За скоєне його засудили до п'яти років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном на два роки.

