Єрмак – це не прізвище й не персоналія. Єрмак – це система

Допоки її гарант сидить на Олімпі – вона безвідмовно працюватиме на користь її бенефіціярів та програматорів

І тому: Єрмак усе одно лишиться Єрмаком – лише без номінальної посади. Від зміни робочого офісу на домашньо-ресторанний аніяким чином не постраждав функціонал, упливовість, інструментарій, зв'язки, важковаговитість, статус, владність Єрмака – другої особи в державі за делегованістю царських повноважень і першої особи в державі за глибиною метастаз в усі топ-процеси кліки. Формальна відставка Єрмака була перевіреним фінтом Системи: довести демонізовану постать до максимальної позначки токсикозу, аби вона ввібрала в себе весь негатив за 5 років, пізніше це розгодоване ягня принести в жертву на капищі суспільної наївності, і в такий спосіб каналізувати весь масив обурення й невдоволення, а тим часом цар (генератор і гарант усіх лих) ще й припише собі лаври борця за оновлення. На Єрмака списали інституційний Чорнобиль, породжений капітаном команди КВН, замилили людям очі, наперділи димом, покорчили з себе "я тут ні при чім" – а тим часом Маг-Хєромант в інтересах вождя далі рулить процесами, зустрічається з топ-посадовцями, перебуває під посиленою охороною не гірше Трампа. Ніким не обраний і нікому не підзвітний Єрмак далі лишається собою – тільки за кулісами. Антиконституційний альтернативний центр влади таким і лишився, бо цар по-іншому правити не вміє. Його схиблена візія держуправління базується на наявності довіреного рішали-глиби, на якого можна спихнути поточно-оперативне лайно, а всі аплодисментні позитиви-вершки споживати самому, як і годиться майстрові сцени.

