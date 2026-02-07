16:59  07 лютого
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
07 лютого 2026, 17:11

Єрмак – це не прізвище й не персоналія. Єрмак – це система

07 лютого 2026, 17:11
Допоки її гарант сидить на Олімпі – вона безвідмовно працюватиме на користь її бенефіціярів та програматорів
Допоки її гарант сидить на Олімпі – вона безвідмовно працюватиме на користь її бенефіціярів та програматорів
ілюстративне фото: з відкритих джерел
І тому: Єрмак усе одно лишиться Єрмаком – лише без номінальної посади. Від зміни робочого офісу на домашньо-ресторанний аніяким чином не постраждав функціонал, упливовість, інструментарій, зв'язки, важковаговитість, статус, владність Єрмака – другої особи в державі за делегованістю царських повноважень і першої особи в державі за глибиною метастаз в усі топ-процеси кліки.

Формальна відставка Єрмака була перевіреним фінтом Системи: довести демонізовану постать до максимальної позначки токсикозу, аби вона ввібрала в себе весь негатив за 5 років, пізніше це розгодоване ягня принести в жертву на капищі суспільної наївності, і в такий спосіб каналізувати весь масив обурення й невдоволення, а тим часом цар (генератор і гарант усіх лих) ще й припише собі лаври борця за оновлення.

На Єрмака списали інституційний Чорнобиль, породжений капітаном команди КВН, замилили людям очі, наперділи димом, покорчили з себе "я тут ні при чім" – а тим часом Маг-Хєромант в інтересах вождя далі рулить процесами, зустрічається з топ-посадовцями, перебуває під посиленою охороною не гірше Трампа.

Ніким не обраний і нікому не підзвітний Єрмак далі лишається собою – тільки за кулісами. Антиконституційний альтернативний центр влади таким і лишився, бо цар по-іншому правити не вміє. Його схиблена візія держуправління базується на наявності довіреного рішали-глиби, на якого можна спихнути поточно-оперативне лайно, а всі аплодисментні позитиви-вершки споживати самому, як і годиться майстрові сцени.

