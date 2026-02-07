16:59  07 лютого
Україна отримала 300 потужних генераторів на півмільярда доларів

07 лютого 2026, 15:06
фото: Міністерство розвитку громад та територій України
Завдяки домовленостям між Мінрозвитку та Ініціативою співробітництва Південно-Східної Європи наша країна отримала 300 генераторів загальною потужністю 1650 кВт та вартістю – понад 417 тис. євро (493 тис. доларів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Обладнання буде передано: Києву (100 шт), Одесі (50 шт), Сумам (50 шт), Херсону (40 шт), Миколаєву (50 шт) та Львову (10 шт).

Насамперед його отримають лікарні, пологові будинки, дитячі садкочки, школи та інші соціальні установи.

"Надважливо сьогодні посилювати розподілену генерацію та запас резервних джерел живлення. Ми спрямовуємо громадам генератори, як допоможуть їм забезпечити стабільну роботу обʼєктів тепло- та водопостачання. Щиро вдячний нашим партнерам за постійну та послідовну підтримку України та внесок у нашу стійкість", – йдеться у повідомленні.

Ініціатива співробітництва Південно-Східної Європи (SECI) – це багатостороння регіональна ініціатива 29 держав, започаткована Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом.

Нагадаємо, раніше Іспанія передала Україні потужні генератори. Їхня загальна потужність становить 6,3 мегавата.

