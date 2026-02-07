16:59  07 лютого
Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
07 лютого 2026, 13:59

Наша переговорна позиція об’єктивно слабка

07 лютого 2026, 13:59
Зараз, коли може вирішитися, на яких умовах завершиться війна і яким буде мир після неї, нам треба чітко зрозуміти нашу переговорну позицію
Зараз, коли може вирішитися, на яких умовах завершиться війна і яким буде мир після неї, нам треба чітко зрозуміти нашу переговорну позицію
ілюстративне фото: з відкритих джерел
А у нас вона об'єктивно слабка.

Останній рік ми то відмовляємося, то погоджуємося на пропозиції Трампа. Спочатку Зеленський дратує Трампа і американців, потім Єрмак.

Результат: відносини з США – під доволі великим питанням.

Наша енергетика у найважчій ситуації за всю історію незалежності. Ми вже довгий час не експортуємо електроенергію, у нас навіть без обстрілів можуть ставатися блекаути, а енергосистема залежить від електроенергії з-за кордону.

Зате є Міндіч та Цукерман, які гріють душі й квартири українців позитивними емоціями з Ізраїлю.

РФ постійно завдає сильних обстрілів, а у нас немає 1000 дронів перехоплювачів, немає захисту енергооб'єктів.

Спочатку Зеленський переводить досвідчених службовців ППО в піхоту, а потім доводиться вигадувати програми набору людей в ППО, бо дрони нікому збивати.

Про систему мобілізації навіть нічого казати не треба. Зеленський вбив довіру людей до держави, вбиває довіру до армію, а через його рішення й бездіяльність фронт відкочується на захід.

Саме Зеленський та його друзі призвели до слабкості нашої країни в такий важливий момент історії.

І саме заручниками його дій стали українці.

І він має понести за це відповідальність, щонайменше – політичну.

