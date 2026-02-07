Поліція Дніпропетровщини затримала трьох військовослужбовців ТЦК, які причетні до вбивства чоловіка
На Дніпропетровщині поліція затримала трьох військовослужбовців ТЦК, ймовірно причетних до завдання смертельних травм місцевому жителю
Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини, передає RegioNews.
Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України.
Повідомлення про смерть 55-річного чоловіка надійшло до поліції 7 лютого після опівночі. За попередніми результатами експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок травми голови.
Поліцейські оглянули місце події та вилучили речові докази.
"Також вилучено транспортний засіб зі слідами крові потерпілого. В рамках розслідування були опитані свідки та очевидці злочину. У результаті вжитих заходів було встановлено, що до нанесення смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військовослужбовців ТЦК", — повідомили у поліції.
Їх затримали, нині триває досудове розслідування. Встановлюють всі обставини.
Нагадаємо, у Львівській області 2 лютого у Яворівському РТЦК та СП помер чоловік, якому під час перебування у центрі стало зле. Попередньою причиною смерті медики називають алкогольне отруєння.