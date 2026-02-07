16:19  08 лютого
У Кривому Розі на залізничному вокзалі затримали військового з гранатою
14:14  08 лютого
На Рівненщині в будинку вибухнув газовий балон: постраждали жінка та підліток
13:12  08 лютого
Відключення світла у Буковелі: курорт працює від генераторів
UA | RU
UA | RU
07 лютого 2026, 21:48

Поліція Дніпропетровщини затримала трьох військовослужбовців ТЦК, які причетні до вбивства чоловіка

07 лютого 2026, 21:48
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині поліція затримала трьох військовослужбовців ТЦК, ймовірно причетних до завдання смертельних травм місцевому жителю

Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини, передає RegioNews.

Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України.

Повідомлення про смерть 55-річного чоловіка надійшло до поліції 7 лютого після опівночі. За попередніми результатами експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок травми голови.

Поліцейські оглянули місце події та вилучили речові докази.

"Також вилучено транспортний засіб зі слідами крові потерпілого. В рамках розслідування були опитані свідки та очевидці злочину. У результаті вжитих заходів було встановлено, що до нанесення смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військовослужбовців ТЦК", — повідомили у поліції.

Їх затримали, нині триває досудове розслідування. Встановлюють всі обставини.

Нагадаємо, у Львівській області 2 лютого у Яворівському РТЦК та СП помер чоловік, якому під час перебування у центрі стало зле. Попередньою причиною смерті медики називають алкогольне отруєння.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство поліція ТЦК чоловік трагедія травми
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
07 лютого 2026, 14:05
В Одесі затримали поліцейських, які вимагали по 2000 доларів з водіїв авто за не доставлення їх до ТЦК
06 лютого 2026, 19:11
Стріляв по поліцейському та працівниках ТЦК у Вінниці: чоловіку оголосили підозру
06 лютого 2026, 12:25
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
Стало відомо, хто представить Україну на "Євробаченні 2026" у Відні
08 лютого 2026, 18:10
"Енергетика РФ – законна ціль, але Україна не має ресурсів для дзеркальної відповіді" – Зеленський
08 лютого 2026, 17:54
АРМА зупинило продаж землі на 460 га через можливий зв'язок покупців із оточенням Льовочкіна
08 лютого 2026, 17:34
У Полтаві власниця кафе отримала опік очей під час конфлікту з працівниками ТЦК
08 лютого 2026, 16:41
У Кривому Розі на залізничному вокзалі затримали військового з гранатою
08 лютого 2026, 16:19
Росіяни з РСЗВ атакували Чорнобаївку: пошкоджено близько 20 будинків
08 лютого 2026, 15:48
Авіаудар по Краматорську: поранено кореспондента "Інтера"
08 лютого 2026, 15:23
Замах на генерала ГРУ Росії: підозрюваного затримали в ОАЕ
08 лютого 2026, 14:56
19-та атака з початку року: РФ вдарила по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині
08 лютого 2026, 14:39
На Рівненщині в будинку вибухнув газовий балон: постраждали жінка та підліток
08 лютого 2026, 14:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »