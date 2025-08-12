18:29  12 серпня
На Київщині жінка осквернила меморіал на Алеї пам'яті Героїв
16:59  12 серпня
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
16:44  12 серпня
В Україні з'явиться послуга "Starlink у смартфоні"
12 серпня 2025, 20:35

Стало відомо, у якому місті відбудеться зустріч Трампа і Путіна

12 серпня 2025, 20:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Білому домі заявили, що зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна відбудеться у місті Анкорідж

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Deutsche Welle.

Зазначається, що Держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров провели телефонні переговори для підготовки зустрічі на Алясці Дональда Трампа та Володимира Путіна. Лідери країн зустрінуться в місті Анкоридж.

Анкоридж — це місто й водночас округ у штаті Аляска (США), найбільше місто в штаті. У цьому місті проживає близько 300 тисяч людей.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на анонсовану президентом США Дональдом Трампом зустріч із Володимиром Путіним, яка відбудеться 15 серпня на Алясці. Він заявив, що український народ заслуговує на мир, однак цей мир має бути гідним.

