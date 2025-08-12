Зеленський заявив, що Україні не вистачає грошей на дрони
Станом на серпень співвідношення втрат на фронті становить приблизно один до трьох на користь України
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.
За словами Зеленського, співвідношення в особовому складі - 1 до 3 на користь України, артилерії - 1 до 2,4 на користь противника, а FPV-дронів - 1 до 1,4 на користь України.
Також він зазначив, що Україні не вистачає грошей на дрони, тому країна шукає фінансування у європейських партнерів.
Раніше Зеленський заявив, що РФ готується до нового наступу. За його словами, на тлі зустрічі Путіна та Трампа росіяни стягують сили на Запоріжжя і Донеччину.
