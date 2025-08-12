Зеленський заявив, що Україні не вистачає грошей на дрони

фото: Офіс Президента України

Станом на серпень співвідношення втрат на фронті становить приблизно один до трьох на користь України

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

За словами Зеленського, співвідношення в особовому складі - 1 до 3 на користь України, артилерії - 1 до 2,4 на користь противника, а FPV-дронів - 1 до 1,4 на користь України.

Також він зазначив, що Україні не вистачає грошей на дрони, тому країна шукає фінансування у європейських партнерів.

Раніше Зеленський заявив, що РФ готується до нового наступу. За його словами, на тлі зустрічі Путіна та Трампа росіяни стягують сили на Запоріжжя і Донеччину.