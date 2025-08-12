У Білому домі повідомили, що Трамп планує відвідати РФ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп у майбутньому планує відвідати РФ з офіційним візитом

Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу, повідомляє RegioNews із посиланням на Sky News.

Левітт завила, що вона "дуже впевнена", що Трамп після зустрічі з Путіним 15 серпня залишиться оптимістом.

Вона також повідомила, що в майбутньому Трамп планує відвідати Росію.

Раніше стало відомо, де саме відбудеться зустріч Трампа і Путіна. Як повідомили у Білому дому, лідери США та РФ зустрінуться у місті Анкорідж. Це станеться 15 серпня.