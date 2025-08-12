У Білому домі повідомили, що Трамп планує відвідати РФ
Президент США Дональд Трамп у майбутньому планує відвідати РФ з офіційним візитом
Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу, повідомляє RegioNews із посиланням на Sky News.
Левітт завила, що вона "дуже впевнена", що Трамп після зустрічі з Путіним 15 серпня залишиться оптимістом.
Вона також повідомила, що в майбутньому Трамп планує відвідати Росію.
Раніше стало відомо, де саме відбудеться зустріч Трампа і Путіна. Як повідомили у Білому дому, лідери США та РФ зустрінуться у місті Анкорідж. Це станеться 15 серпня.
У ISW розповіли, для чого Кремль може використати зустріч Путіна та ТрампаВсі новини »
12 серпня 2025, 03:45ЄС намагається залучити Зеленського до переговорів Трампа і Путіна
11 серпня 2025, 23:15У МЗС України виступили проти територіальних поступок РФ
11 серпня 2025, 22:25
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Стало відомо, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили на Сумщині
12 серпня 2025, 22:09У Києві судили диверсанта, який підпалив Укрпошту
12 серпня 2025, 21:45На Хмельниччині жінка передавала до колонії наркотики в чаї та майонезі
12 серпня 2025, 21:35В ЄС заявили, що Росія "вже виграла" війну проти України
12 серпня 2025, 21:20Співак Вельбой розповів, що буде робити, якщо отримає повістку
12 серпня 2025, 20:56"Знайдемо і знищимо": Зеленський відреагував на прорив росіян у Донецькій області
12 серпня 2025, 20:51Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є постраждала
12 серпня 2025, 20:43Стало відомо, у якому місті відбудеться зустріч Трампа і Путіна
12 серпня 2025, 20:35Підрядник з Харківщини поверне гроші за недобудовані укріплення
12 серпня 2025, 20:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі блоги »