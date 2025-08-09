Зеленський відреагував на анонсовану зустріч Трампа і Путіна: що сказав президент

Фото: Офіс Президента

Про це інфомує RegioNews із посиланням на звернення глави держави.

"Путін не вірив у наших людей і тому ухвалив це своє безнадійне рішення спробувати взяти Україну. Це було його головною помилкою - не зважати на українців. Я вірю в наших людей. Українці сильні. Українці захищають своє. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене", — сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що український народ заслуговує на мир, однак цей мир має бути гідним: "Цю війну треба закінчувати. І Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніяких дедлайнів. І саме це проблема, а не щось інше".

Щодо територіального питання Зеленський зазначив: "Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть".

Нагадаємо, російський диктатор Путін представив адміністрації президента США Трампа пропозицію щодо припинення вогню. Серед вимог очільника Кремля територіальні поступки. Зокрема, Україна має вивести війська з усієї території Донецької області, а також визнати Крим суверенною територіє Росії.

Раніше повідомлялося, що Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці. За даними ЗМІ, Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.

Читайте також: Мир ціною поступок: ризик повторення фатальних рішень минулого