В ЄС заявили, що Росія "вже виграла" війну проти України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Reuters.

"Ми зараз говоримо, ніби це війна з невизначеним результатом, але це не так. Українці програли війну. Росія виграла цю війну", – заявив він.

На думку угорського лідера, єдине питання – це "коли і за яких обставин Захід, який підтримує українців, визнає, що це сталося, і що буде результатом усього цього".

Як повідомлялось, у МЗС України виступили категорично проти територіальних поступок РФ, а лідери країн ЄС, окрім Орбана, заявили, що закінчення війни в Україні має бути чесним.