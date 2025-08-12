В ЄС заявили, що Росія "вже виграла" війну проти України
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "Росія виграла" війну в Україні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Reuters.
"Ми зараз говоримо, ніби це війна з невизначеним результатом, але це не так. Українці програли війну. Росія виграла цю війну", – заявив він.
На думку угорського лідера, єдине питання – це "коли і за яких обставин Захід, який підтримує українців, визнає, що це сталося, і що буде результатом усього цього".
Як повідомлялось, у МЗС України виступили категорично проти територіальних поступок РФ, а лідери країн ЄС, окрім Орбана, заявили, що закінчення війни в Україні має бути чесним.
У Білому домі повідомили, що Трамп планує відвідати РФВсі новини »
12 серпня 2025, 21:09Rheinmetall збільшує виробництво артснарядів для України
12 серпня 2025, 19:54Естонія не спрощуватиме перетин кордону з РФ, – МВС країни
12 серпня 2025, 09:59
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Стало відомо, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили на Сумщині
12 серпня 2025, 22:09У Києві судили диверсанта, який підпалив Укрпошту
12 серпня 2025, 21:45На Хмельниччині жінка передавала до колонії наркотики в чаї та майонезі
12 серпня 2025, 21:35У Білому домі повідомили, що Трамп планує відвідати РФ
12 серпня 2025, 21:09Співак Вельбой розповів, що буде робити, якщо отримає повістку
12 серпня 2025, 20:56"Знайдемо і знищимо": Зеленський відреагував на прорив росіян у Донецькій області
12 серпня 2025, 20:51Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є постраждала
12 серпня 2025, 20:43Стало відомо, у якому місті відбудеться зустріч Трампа і Путіна
12 серпня 2025, 20:35Підрядник з Харківщини поверне гроші за недобудовані укріплення
12 серпня 2025, 20:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі блоги »