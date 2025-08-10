16:09  09 серпня
Stratus в Україні: де виявили новий варіант COVID-19
18:21  10 серпня
У Львові озброєний чоловік захопив заручників у будівлі супермаркету
10:11  10 серпня
5-річний хлопчик з Київщини загубився на пляжі Одещини, пройшовши 8 км
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2025, 15:24

Закінчення війни має бути чесним - спільна заява лідерів Європи напередодні переговорів Трампа і Путіна

10 серпня 2025, 15:24
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У документі вони відзначають важливість припинення бойових дій та закликають до пошуку справедливого і тривалого миру, який гарантуватиме безпеку Україні та Європі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на звернення глави держави.

Лідери кількох європейських країн оприлюднили спільну заяву щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні напередодні запланованої зустрічі президентів Трампа і Путіна.

Заява підкреслює, що досягти успіху можливо лише через комплексний підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на Росію для припинення її агресії. Європейські лідери готові сприяти цьому процесу не лише політично, а й через збереження військової і фінансової допомоги, а також введення санкцій проти Російської Федерації.

Лідери Європи оприлюднили спільну заяву щодо миру в Україні

У тексті також наголошується на важливості забезпечення надійних гарантій безпеки для України, які дозволять країні захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Підкреслюється, що будь-які переговори повинні враховувати позицію України і відбуватися на основі чинної лінії зіткнення, а міжнародні кордони не можуть змінюватися силою.

Крім того, лідери назвали вторгнення Росії в Україну незаконним і таким, що порушує основні міжнародні угоди. Вони підтвердили непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, а також закликали до спільних дій із США та українською владою для встановлення миру, що відповідатиме спільним безпековим інтересам.

Нагадаємо, президент Зеленський прокоментував майбутню зустріч Трампа та Путіна, висловивши свою позицію щодо російської агресії. Він підкреслив віру в силу українського народу та наголосив на неприйнятності нагороджувати Росію за її дії.

Раніше повідомлялося, що Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці. За даними ЗМІ, Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна безпека Європа дипломатія мир зустріч на Алясці зустріч Трампа і Путіна
Україна запровадила нові санкції проти Росії: кого зачеплять обмеження
09 серпня 2025, 14:57
Зеленський відреагував на анонсовану зустріч Трампа і Путіна: що сказав президент
09 серпня 2025, 10:42
Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці — Зеленський може долучитися
09 серпня 2025, 10:24
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Росія нанесла авіаудар по центральному автовокзалу Запоріжжя, є постраждалі серед цивільних
10 серпня 2025, 18:54
У Львові озброєний чоловік захопив заручників у будівлі супермаркету
10 серпня 2025, 18:21
Джей Ді Венс заявив про припинення США фінансування війни в Україні
10 серпня 2025, 17:58
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, є поранені
10 серпня 2025, 17:39
Російські війська та техніка стягуються до Білорусі - повідомлення ДПСУ
10 серпня 2025, 16:42
У Києві секретарка Святошинського суду опублікувала фото з цигаркою та нацистським символом
10 серпня 2025, 16:30
На Волині у пасажирки автобуса виявили заборонені галюциногенні гриби
10 серпня 2025, 15:57
11 серпня Україну накриють грози та шквали: де чекати негоди
10 серпня 2025, 14:19
Телеведучий Орест Дрималовський став новим речником Міноборони
10 серпня 2025, 14:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »