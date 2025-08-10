Фото: ілюстративне

У документі вони відзначають важливість припинення бойових дій та закликають до пошуку справедливого і тривалого миру, який гарантуватиме безпеку Україні та Європі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на звернення глави держави.

Лідери кількох європейських країн оприлюднили спільну заяву щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні напередодні запланованої зустрічі президентів Трампа і Путіна.

Заява підкреслює, що досягти успіху можливо лише через комплексний підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на Росію для припинення її агресії. Європейські лідери готові сприяти цьому процесу не лише політично, а й через збереження військової і фінансової допомоги, а також введення санкцій проти Російської Федерації.

Лідери Європи оприлюднили спільну заяву щодо миру в Україні

У тексті також наголошується на важливості забезпечення надійних гарантій безпеки для України, які дозволять країні захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Підкреслюється, що будь-які переговори повинні враховувати позицію України і відбуватися на основі чинної лінії зіткнення, а міжнародні кордони не можуть змінюватися силою.

Крім того, лідери назвали вторгнення Росії в Україну незаконним і таким, що порушує основні міжнародні угоди. Вони підтвердили непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, а також закликали до спільних дій із США та українською владою для встановлення миру, що відповідатиме спільним безпековим інтересам.

Нагадаємо, президент Зеленський прокоментував майбутню зустріч Трампа та Путіна, висловивши свою позицію щодо російської агресії. Він підкреслив віру в силу українського народу та наголосив на неприйнятності нагороджувати Росію за її дії.

Раніше повідомлялося, що Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці. За даними ЗМІ, Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.