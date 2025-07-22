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22 липня 2025, 12:45

Керівникам САП і НАБУ заборонили виїжджати у відрядження за кордон, — ЗМІ

22 липня 2025, 12:45
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фото: radiosvoboda.org
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Очільників САП Олександра Клименка і НАБУ Семена Кривоноса могли не випустити у закордонне відрядження в Лондон. Прикордонники мали "позначки" для заборони перетину ними кордону

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

За даними джерел видання, на Кривоноса і Клименка у прикордонників стояли так звані "прапорці" — сигнал про заборону виїзду.

Після годин з'ясування і дзвінків у Київ, Кривоноса і Клименка випустили з країни. Наразі вони мали повертатися назад, перервавши відрядження.

"Не виключено, що ми дочекаємось і такої "обґрунтованої" підозри самому керівнику НАБУ. В інтернеті уже гуляли якісь звинувачення його в причетності до якоїсь "оборудки". А після цього? Якщо ніхто не буде боятись красти і витрачати вкрадене, то робіть висновки самі", — говорять співрозмовники "УП" в антикорупційному середовищі.

Нагадаємо, 20 липня СБУ без офіційного попередження провела масштабні обшуки в НАБУ та САП. Слідчі дії здійснювалися без судових рішень. Ці масштабні обшуки можуть зірвати розслідування топкорупційних справ.

Раніше повідомлялося, що СБУ та Офіс Генерального прокурора викрили Руслана Магамедрасулова, одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ, на веденні бізнесу з Росією та можливій співпраці з спецслужбами РФ.

Також правоохоронці викрили чинного народного депутата Федіра Христенка, обраного від забороненої проросійської партії ОПЗЖ, у державній зраді. За даними слідства, парламентар був агентом ФСБ РФ і виконував завдання щодо посилення впливу російських спецслужб на НАБУ.

У вівторок, 21 липня, у Верховній Раді заявили, що влада намагається розглянути законопроєкт № 12414 і "обнулити" НАБУ та САП, підпорядкувавши їхню діяльність Генеральному прокурору.

У відомствах попередили, що це фактично знищить незалежність НАБУ і САП та зруйнує антикорупційну систему України.

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