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Юрій Ніколов Журналіст-розслідувач, редактор "Наших грошей" info@regionews.ua
22 липня 2025, 13:36

НАБУ нищать через розслідування секретних контрактів на виробництво дронів

22 липня 2025, 13:36
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А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів
А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів
фото: Facebook / Юрій Ніколов
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А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам патнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними "Укрправди", самому Міндічу навіть готували підозру.

Я не шучу. Всі дотичні до цієї сфери знають за якими юробличчя скриваються високомаржинальні секрети. Але це непрілічно говорити вслух, бо Путєн дізнається і нападе.

Не знаю, чи знають про це на Заході, у якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити наш захист і гешефт корєшей.

Не знаю, чи хочуть це знати українці. Хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв корєшами президента - це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахедів. НА ВЧАСНЕ виробництво, а не коли вже настав піздарєз.

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