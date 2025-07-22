А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів

А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів

фото: Facebook / Юрій Ніколов

А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам патнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними "Укрправди", самому Міндічу навіть готували підозру.

Я не шучу. Всі дотичні до цієї сфери знають за якими юробличчя скриваються високомаржинальні секрети. Але це непрілічно говорити вслух, бо Путєн дізнається і нападе.

Не знаю, чи знають про це на Заході, у якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити наш захист і гешефт корєшей.

Не знаю, чи хочуть це знати українці. Хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв корєшами президента - це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахедів. НА ВЧАСНЕ виробництво, а не коли вже настав піздарєз.