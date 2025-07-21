У НАБУ — обшуки: ЗМІ пишуть про передачу секретних даних РФ

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Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора проводить масштабну спецоперацію щодо нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

Про це повідомило джерело в СБУ агентству "Укрінформ", передає RegioNews.

За даними джерела, прямо зараз триває серія обшуків у різних регіонах України.

Деяким детективам НАБУ інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ і корупцію в інтересах олігархів.

Згідно з попередньою інформацією, російські спецслужби здійснювали неофіційний вплив на співробітників Бюро. Один із детективів, за даними слідства, передавав секретні дані ворогу через людей із оточення Януковича. Інший — вів незаконний бізнес із Росією та вже затриманий.

"Деталі згодом. Судячи з усього, нас очікує багато цікавого", — прокоментували джерела.

Фото надане джерелом в СБУ

Нагадаємо, нещодавно СБУ запобігла масштабним диверсіям у Харкові.