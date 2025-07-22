У Верховній Раді заявили, що влада намагається "обнулити" НАБУ та САП
Сьогодні парламент планує розглянути законопроект № 12414 і внести правку, яка фактично підпорядкує НАБУ Генеральному прокурору. Також передбачається надання можливості в умовах воєнного стану передавати справи, що належать до підслідності НАБУ, іншим правоохоронним органам
Про це пише народний депутат Ярослав Железняка, передає RegioNews.
За його словами, законопроект передбачає, що:
- Генпрокурор стає безпосереднім керівником для прокурорів САП, тобто зможе призначати та контролювати їхню діяльність.
- Генпрокурор отримає право витребовувати розслідування НАБУ та передавати їх іншим прокурорам.
- Прибереться норма, яка забороняє забирання проваджень у НАБУ.
Железняк зазначив, що подібні зміни виглядають як спланована спроба знищити антикорупційні органи, особливо після того, як "вчора відбувся масштабний обшук, а сьогодні — голосування". Він переконаний, що для парламенту це "іспит" — якщо депутати підтримають закон, це може означати "прощавай парламентаризм".
У свою чергу народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що "НАБУ підібралося до Зеленського", і що згадані правки можуть бути спрямовані на контроль за антикорупційним органом, пов'язаним із вищим керівництвом держави.
Нагадаємо, напередодні СБУ провела масштабні обшуки в НАБУ та САП. Як зазничили у відомствах, слідчі дії здійснювалися без судових рішень.
Раніше повідомлялося, що СБУ та Офіс Генерального прокурора викрили Руслана Магамедрасулова, одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ, на веденні бізнесу з Росією та можливій співпраці з російськими спецслужбами.
Посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями Служби безпеки України щодо Національного антикорупційного бюро і планують обговорити ці події з керівництвом уряду.
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