У Верховній Раді заявили, що влада намагається "обнулити" НАБУ та САП

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні парламент планує розглянути законопроект № 12414 і внести правку, яка фактично підпорядкує НАБУ Генеральному прокурору. Також передбачається надання можливості в умовах воєнного стану передавати справи, що належать до підслідності НАБУ, іншим правоохоронним органам

Про це пише народний депутат Ярослав Железняка, передає RegioNews.

За його словами, законопроект передбачає, що:

Генпрокурор стає безпосереднім керівником для прокурорів САП, тобто зможе призначати та контролювати їхню діяльність.

Генпрокурор отримає право витребовувати розслідування НАБУ та передавати їх іншим прокурорам.

Прибереться норма, яка забороняє забирання проваджень у НАБУ.

Железняк зазначив, що подібні зміни виглядають як спланована спроба знищити антикорупційні органи, особливо після того, як "вчора відбувся масштабний обшук, а сьогодні — голосування". Він переконаний, що для парламенту це "іспит" — якщо депутати підтримають закон, це може означати "прощавай парламентаризм".

У свою чергу народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що "НАБУ підібралося до Зеленського", і що згадані правки можуть бути спрямовані на контроль за антикорупційним органом, пов'язаним із вищим керівництвом держави.

Нагадаємо, напередодні СБУ провела масштабні обшуки в НАБУ та САП. Як зазничили у відомствах, слідчі дії здійснювалися без судових рішень.

Раніше повідомлялося, що СБУ та Офіс Генерального прокурора викрили Руслана Магамедрасулова, одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ, на веденні бізнесу з Росією та можливій співпраці з російськими спецслужбами.

Посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями Служби безпеки України щодо Національного антикорупційного бюро і планують обговорити ці події з керівництвом уряду.

Читайте також: СБУ застосувало проти НАБУ схему, яку вона успішно відкатала на сотнях підприємців