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18 липня 2025, 12:07

Зеленський дав перші доручення Умєрову на новій посаді

18 липня 2025, 12:07
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фото: Офіс Президента України
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Президент України Володимир Зеленський дав перші доручення Рустему Умєрову після його призначення секретарем Ради нацбезпеки та оборони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента.

"Обговорили сьогодні з Рустемом Умєровим роботу РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах", - написав Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, Рустем Умєров продовжить працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї. Також він повинен проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки та активізувати перемовний трек.

Нагадаємо, Умєрова призначили новим секретарем РНБО.

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