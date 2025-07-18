Зеленський дав перші доручення Умєрову на новій посаді

фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський дав перші доручення Рустему Умєрову після його призначення секретарем Ради нацбезпеки та оборони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента.

"Обговорили сьогодні з Рустемом Умєровим роботу РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах", - написав Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, Рустем Умєров продовжить працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї. Також він повинен проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки та активізувати перемовний трек.

Нагадаємо, Умєрова призначили новим секретарем РНБО.