Новий український уряд провів перше засідання: подробиці

фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко у Facebook.

"Перше засідання нового уряду провели одразу після голосування в парламенті. Кожен міністр має в максимально короткі терміни визначити конкретний план дій. Без абстракцій", - написала вона.

За словами Свириденко, плани будуть представлені публічно. Також їх обговорюватимуть із профільними комітетами парламенту. Після цього міністри повинні будуть регулярно звітувати.

"Новий уряд — один із найменших за кількістю міністрів за всю історію. Це доказ того, що ми взяли курс на зменшення апарату", - підсумувала прем'єрка.

Нагадаємо, 17 липня Юлія Свириденко офіційно стала новим прем'єр-міністром України.