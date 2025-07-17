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У четвер, 17 липня, Верховна Рада України підтримала постанову про формування нового складу Кабінету Міністрів, а також звільнення попередніх міністрів, які перебували у відставці

Про це повідомляє Телеграм-канал "Залізний нардеп", передає RegioNews.

За відповідне рішення проголосували 253 народні депутати. Загалом участь у голосуванні взяли 315 парламентарів, з яких 13 висловилися проти, 23 утрималися, а 26 не голосували.

Найбільше голосів "за” надала фракція "Слуга народу” - 194 депутати. Депутатська група "Довіра” додала ще 15 голосів, по 13 - віддали "За майбутнє” та "Платформа за життя та мир”. Десять голосів надійшло від групи "Відновлення України”. Також поодинокі голоси підтримки дали "Голос” (1 депутат) і позафракційні (7 депутатів).

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Водночас фракції "Європейська солідарність” і "Батьківщина” не підтримали оновлення уряду: жоден їхній депутат не проголосував "за”. Частина депутатів із різних фракцій була відсутня або не голосувала.

Рішення ухвалено постановою №13497. У ній ідеться про формування складу Кабінету Міністрів України та звільнення з посад попередніх членів уряду, які перебували у відставці. Поіменне голосування оприлюднене на сайті парламенту.

Раніше повідомлялося, Рада проголосувала за новий склад Кабміну.