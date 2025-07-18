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18 липня 2025, 10:17

Умєрова призначили секретарем РНБО

18 липня 2025, 10:17
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фото: УП
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Рустема Умєрова призначено секретарем Ради національної безпеки та оборони України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на указ, підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Сьогодні, 18 липня, Зеленський видав указ звільнення Литвиненка з посади Секретаря Ради національної безпеки та оборони України, а його місце зайняв Умєров.

Рустем Умєров став 15-м секретарем РНБО.

Раніше ми писали про те, хто очолить Міноборони замість Умєрова.

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