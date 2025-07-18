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18 июля 2025, 12:07

Зеленский дал первые поручения Умерову в новой должности

18 июля 2025, 12:07
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фото: Офис Президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский дал первые поручения Рустему Умерову после его назначения секретарем Совета нацбезопасности и обороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента.

"Обсудили сегодня с Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах", - написал Зеленский.

По словам Владимира Зеленского, Рустем Умеров продолжит работать с партнерами по договоренностям по оружию. Также он должен проанализировать состояние выполнения принятых решений СНБО и Ставки и активизировать переговорный трек.

Напомним, Умеров был назначен новым секретарем СНБО.

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