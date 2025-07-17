Юлія Свириденко офіційно стала новим прем'єр-міністром України
Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністра України. Це рішення підтримали 262 народних депутата
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.
"Рада переставила головний стілець: Юлія Свириденко призначена новим Шмигалем Премʼєр-міністром України", – написав нардеп.
Водночас він зазначив, що голосував проти.
Юлія Свириденко стала другою жінкою-прем'єром в історії України після Юлії Тимошенко.
Раніше RegioNews детально розповідав, що відомо нову очільницю Кабміну.
Нагадаємо, днями у відставку подв премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
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