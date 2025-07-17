07:29  17 липня
Грози, град і шквали – в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки
05:55  17 липня
У Києві з озера дістали тіло людини
08:55  17 липня
У Черкасах 6-річний хлопчик випав із вікна: дитину госпіталізували
UA | RU
UA | RU
17 липня 2025, 12:02

Юлія Свириденко офіційно стала новим прем'єр-міністром України

17 липня 2025, 12:02
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністра України. Це рішення підтримали 262 народних депутата

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

"Рада переставила головний стілець: Юлія Свириденко призначена новим Шмигалем Премʼєр-міністром України", – написав нардеп.

Водночас він зазначив, що голосував проти.

Юлія Свириденко стала другою жінкою-прем'єром в історії України після Юлії Тимошенко.

Раніше RegioNews детально розповідав, що відомо нову очільницю Кабміну.

Нагадаємо, днями у відставку подв премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте також:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кабмін ВР прем'єр голосування уряд Юлія Свириденко
Кадрові зміни: Стефанішина – до США, Умєров – до Ради нацбезпеки
17 липня 2025, 10:18
Новий український уряд: хто на якій посаді
16 липня 2025, 21:17
Денис Шмигаль стане міністром оборони - Зеленський
16 липня 2025, 20:25
Всі новини »
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
Новий уряд. Два міністерства-монстри і незамінний Галущенко
17 липня 2025, 13:39
В Україну повернули тіла 1000 загиблих
17 липня 2025, 13:30
ДСНС оприлюднила кадри після удару по Кривому Рогу: поранена 43-річна жінка
17 липня 2025, 13:10
Стрілянина на полігоні Чернігівщини: поліція затримала курсанта, який убив двох інструкторів
17 липня 2025, 13:09
Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати РФ: дані станом на 17 липня
17 липня 2025, 13:00
На Закарпатті лісник "проспав" вирубку дерев на 5 млн грн
17 липня 2025, 12:45
Зеленський різко відповів на питання про демобілізацію
17 липня 2025, 12:44
В Одесі викрили підпільний "реабілітаційний центр" - звільнено 10 людей, серед них діти
17 липня 2025, 12:29
На Івано-Франківщині за останню добу у ДТП загинула людина, ще двоє - в лікарні
17 липня 2025, 12:11
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »