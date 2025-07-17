Юлия Свириденко официально стала новым премьер-министром Украины

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Верховная Рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины. Это решение поддержали 262 народных депутата

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

"Рада переставила главный стул: Юлия Свириденко назначена новым Шмигалем Премьер-министром Украины", – написал нардеп.

В то же время он отметил, что голосовал против.

Юлия Свириденко стала второй женщиной-премьером в истории Украины после Юлии Тимошенко.

Ранее RegioNews подробно рассказывал, что известна новая глава Кабмина.

Напомним, на днях в отставку подв премьер-министр Денис Шмигаль.

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