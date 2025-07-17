Юлия Свириденко официально стала новым премьер-министром Украины
Верховная Рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины. Это решение поддержали 262 народных депутата
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.
"Рада переставила главный стул: Юлия Свириденко назначена новым Шмигалем Премьер-министром Украины", – написал нардеп.
В то же время он отметил, что голосовал против.
Юлия Свириденко стала второй женщиной-премьером в истории Украины после Юлии Тимошенко.
Ранее RegioNews подробно рассказывал, что известна новая глава Кабмина.
Напомним, на днях в отставку подв премьер-министр Денис Шмигаль.
Читайте также:
Кадровые изменения: Стефанишин – в США, Умеров – в Совет нацбезопасностиВсе новости »
17 июля 2025, 10:18Новое украинское правительство: кто на какой должности
16 июля 2025, 21:17Денис Шмигаль станет министром обороны – Зеленский
16 июля 2025, 20:25
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях РФ: данные по состоянию на 17 июля
17 июля 2025, 13:00В Закарпатье лесник "проспал" вырубку деревьев на 5 млн грн
17 июля 2025, 12:45Зеленский резко ответил на вопрос о демобилизации
17 июля 2025, 12:44В Одессе разоблачили подпольный "реабилитационный центр" - освобождены 10 человек, среди них дети
17 июля 2025, 12:29В Ивано-Франковской области за последние сутки в ДТП погиб человек, еще двое - в больнице
17 июля 2025, 12:11В Черниговской области курсант расстрелял военных на полигоне ВСУ, — СМИ
17 июля 2025, 11:45Стало известно, что за самолет киевляне видели в небе над столицей
17 июля 2025, 11:25Утренний удар по Черкащине: поврежден объект инфраструктуры
17 июля 2025, 11:11На Житомирщине мужчина напал с ножом на женщину и сбежал в Киев
17 июля 2025, 10:58
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Все блоги »