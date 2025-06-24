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Уже скоро депутати можуть голосувати за звільнення Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра. Очікується, що це може статися вже найближчі тижні

Про це повідомляє депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

За словами Гончаренка, депутатам "Слуги народу" вже сказали готуватися до позачергової сесії Ради 7-8 липня. Очікується, що там буде прийнято рішення про зміну прем'єр-міністра.

Водночас найближче засідання Верховної Ради поки що офіційно заплановане на 15 липня. До того ж зауважив депутат, 10-11 липня в Римі має відбутися Конференція з відновлення України (Recovery Conference): на цей захід в статусі прем'єр-міністра України їде саме Денис Шмигаль.

"Найбільш ймовірно, що новим премʼєром стане Юлія Свириденко. І вже вона поїде на конференцію в Римі", - вважає Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, раніше народний депутата Ярослав Железняк говорив про можливі зміни в уряді. За його словами, всі плани щодо звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та призначення на його місце нового очільника Кабміну лишаються актуальними.

Згодом з'являлась інформація, що ці кадрові ротації можуть відбутися приблизно 15 липня. У політичних колах все активніше стали обговорювати кандидатуру міністерки економіки Юлії Свириденко на пост прем'єр-міністра.