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28 травня 2025, 11:39

Аналітичні центри закликають Кабмін терміново перезавантажити Митну службу

28 травня 2025, 11:39
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Аналітичні центри, що спеціалізуються на податковій та економічній політиці, звернулися до Кабінету Міністрів із вимогою прискорити процес перезавантаження Державної митної служби

Про це інформує RegioNews із посиланням на саме звернення.

Зазначається, що експерти наголошують на важливості якнайшвидшого формування конкурсної комісії для обрання голови митниці

Як відомо, у 2024 році Верховна Рада ухвалила Закон №3977-IX, який передбачає створення конкурсної комісії для призначення керівника митної служби. Однак станом на кінець травня 2025 року комісія досі не сформована. А це ставить під загрозу реалізацію закону та зобов'язання України перед міжнародними партнерами, зокрема у рамках меморандуму з МВФ.

За даними нещодавніх опитувань BRDO, НАЗК, Advanter Group та NDI, митна служба залишається однією з найбільш корумпованих інституцій в країні, що негативно впливає на розвиток економіки. Аналітики підкреслюють, що саме митні "сірі схеми" спричиняють щорічні втрати бюджету України у розмірі від 120 до 167 млрд гривень.

В умовах потреби у додатковому фінансуванні оборони держави важливо не лише перезавантажити митницю, а й запровадити нові ключові показники ефективності для митних та податкових служб, які б мінімізували тіньову економіку, спрощували процедури та знижували тиск на бізнес.

Аналітичні центри закликають Кабінет Міністрів сформувати конкурсну комісію вже у травні цього року та забезпечити прозорий та ефективний конкурс для оновлення керівництва митної служби.

Нагадаємо, раніше експерти Економічної експертної платформи та бізнес асоціації, члени Української Ради Бізнесу закликали Парламент якнайшвидше провести реформу митниці та позбавити податкових пільг китайські маркетплейси.

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Кабмін митниця перезавантаження бізнес Схеми керівник експерти
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