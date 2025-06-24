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Уже скоро депутаты могут голосовать за увольнение Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Ожидается, что это может произойти уже в ближайшие недели

Об этом сообщает депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

По словам Гончаренко, депутатам "Слуги народа" уже сказали готовиться к внеочередной сессии Рады 7-8 июля. Ожидается, что там будет принято решение о смене премьер-министра.

В то же время, ближайшее заседание Верховной Рады пока официально запланировано на 15 июля. К тому же, отметил депутат, 10-11 июля в Риме должна состояться Конференция по восстановлению Украины (Recovery Conference): на это мероприятие в статусе премьер-министра Украины едет именно Денис Шмигаль.

"Вероятнее всего, что новым премьером станет Юлия Свириденко. И уже она поедет на конференцию в Риме", - считает Алексей Гончаренко.

Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк говорил о возможных изменениях в правительстве. По его словам, все планы по увольнению премьер-министра Дениса Шмыгаля и назначению на его место нового главы Кабмина остаются актуальными.

Впоследствии появлялась информация, что эти кадровые ротации могут состояться около 15 июля. В политических кругах все активнее стали обсуждать кандидатуру министерши экономики Юлии Свириденко на пост премьер-министра.