Зеленський прокоментував можливу відставку прем'єра

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на слова глави держави під час спілкування з журналістами.

За його словами, якби йшлося про зміну прем'єр-міністра, то він би перш за все поговорив би з очільником уряду, а не з журналістами.

"Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було. Я дійсно його поважаю, особливо за ці роки повномасштабної війни. Безумовно і за той досвід, і просто по-людськи", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, цього тижня з'явилася інформація, що в Офісі Президента вирішили перезавантажити Кабмін.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, теоретичною датою зміни керівництва уряду є 15 липня. Кандидат на посаду прем'єра – Юлія Свириденко.

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