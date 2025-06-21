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21 червня 2025, 15:58

Зеленський прокоментував можливу відставку прем'єра

21 червня 2025, 15:58
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фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
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Президент України Володимир Зеленський спростував чутки про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на слова глави держави під час спілкування з журналістами.

За його словами, якби йшлося про зміну прем'єр-міністра, то він би перш за все поговорив би з очільником уряду, а не з журналістами.

"Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було. Я дійсно його поважаю, особливо за ці роки повномасштабної війни. Безумовно і за той досвід, і просто по-людськи", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, цього тижня з'явилася інформація, що в Офісі Президента вирішили перезавантажити Кабмін.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, теоретичною датою зміни керівництва уряду є 15 липня. Кандидат на посаду прем'єра – Юлія Свириденко.

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