Зеленский прокомментировал возможную отставку премьера

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на слова главы государства, общаясь с журналистами.

По его словам, если бы речь шла о смене премьер-министра, то он бы прежде всего поговорил с главой правительства, а не с журналистами.

"Мы все-таки много лет работаем. Так вот, у меня с ним разговора не было. Я действительно его уважаю, особенно за эти годы полномасштабной войны. Безусловно, и за тот опыт, и просто по-человечески", - сказал Зеленский.

Напомним, на этой неделе появилась информация, что в Офисе Президента решили перезагрузить Кабмин.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, теоретической датой смены руководства правительства является 15 июля. Кандидат на должность премьера – Юлия Свириденко.

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