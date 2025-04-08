00:58  08 квітня
На Львівщині жінка з інвалідністю допомогла виїхати за кордон двом своїм фіктивним чоловікам
03:20  08 квітня
У Чернігові затримали диверсанта: ним виявився підліток
05:45  08 квітня
Розвідники показали, як нищать російські дрони прямо в небі
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2025, 12:29

$6000 за лекції: віцепрем'єрка Свириденко задекларувала рекордні гонорари

08 квітня 2025, 12:29
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Перша віцепремʼєрка та міністр економіки Юлія Свириденко у 2024 році отримала понад 3,1 млн грн гонорарів за викладацьку діяльні в Київській школі економіки (KSE)

Про це пише нардеп "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв, передає RegioNews.

"Здається, я нарешті знайшов українську вчительку, якій платять $4000 в місяць! Точніше, навіть $6000. Вона, правда, не проста вчителька, а віце-премʼєрка і міністр економіки Юлія Свириденко. Вчителює у Київській Школі Економіки, де за викладацьку діяльність у 2024 році вона отримала і задекларувала 3 102 506 грн (!!!) гонорарів", – зазначив Ар'єв.

За його словами, ця історія, не тільки про неабиякі таланти Свириденко, а й про конфлікт інтересів, адже структури Київської Школи Економіки у 2024 році були виконавцями грантових програм, бенефіціаром яких було Мінекономіки, очолюване Свириденко.

Водночас президент KSE Тимофій Милованов — не лише керівник установи, яка виплатила ці кошти, а й займає впливові посади в державних компаніях.

Зокрема, він очолює наглядову раду "Укроборонпрому" та є членом наглядової ради "Енергоатому". У наглядову раду "Укроборонпрому" у 2023 році Милованова подало саме Міністерство економіки, яке очолює Свириденко. У тому ж році вона задекларувала 851 668 грн гонорарів від KSE.

У 2024 році Милованова також призначили представником держави в наглядовій раді "Енергоатому". Обидва рази склад рад затверджував уряд, членом якого є Свириденко.

"Тобто, виходить, що міністр отримує гроші в структурі, яку очолює той, кого вона рекомендує в наглядову раду і якого затверджує в наглядових радах! Якщо це не конфлікт інтересів, то що тоді?", – каже Ар'єв.

Нагадаємо, за даними Центру протидії корупції, Міноборони витратило понад 51 млрд грн на зброю, яку не отримали ЗСУ.

Читайте також: Маніпуляції навколо 51 млрд грн: коли "антикорупційна боротьба" перетворюється на хайп

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Юлія Свириденко KSE гонорар Декларація викладач конфлікт інтересів Тимофій Милованов
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Окупанти продовжують атакувати цивільних у Вовчанську: поранено чоловіка
08 квітня 2025, 13:13
Застрелив військового і планував вбивство Синєгубова: зловмисник постане перед судом
08 квітня 2025, 12:57
В Одесі судитимуть двох утриманців слідчого ізолятора за вимагання грошей в іншого ув’язненого
08 квітня 2025, 12:53
На Тернопільщині нетверезий водій спричинив аварію: поліцейські його затримали
08 квітня 2025, 12:08
За два дні Росія обстріляла два відділення "Укрпошти"
08 квітня 2025, 11:59
Житель Дніпра, який продавав психотропи на території Одещини, може сісти на 12 років
08 квітня 2025, 11:42
Auchan онлайн: як вигідно купувати продукти без черг?
08 квітня 2025, 11:28
Спільний секретний штаб України і США: Залужний поділився подробицями
08 квітня 2025, 11:27
На Херсонщині з річки дістали тіло жінки
08 квітня 2025, 11:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Всі блоги »