$6000 за лекції: віцепрем'єрка Свириденко задекларувала рекордні гонорари

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Перша віцепремʼєрка та міністр економіки Юлія Свириденко у 2024 році отримала понад 3,1 млн грн гонорарів за викладацьку діяльні в Київській школі економіки (KSE)

Про це пише нардеп "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв, передає RegioNews.

"Здається, я нарешті знайшов українську вчительку, якій платять $4000 в місяць! Точніше, навіть $6000. Вона, правда, не проста вчителька, а віце-премʼєрка і міністр економіки Юлія Свириденко. Вчителює у Київській Школі Економіки, де за викладацьку діяльність у 2024 році вона отримала і задекларувала 3 102 506 грн (!!!) гонорарів", – зазначив Ар'єв.

За його словами, ця історія, не тільки про неабиякі таланти Свириденко, а й про конфлікт інтересів, адже структури Київської Школи Економіки у 2024 році були виконавцями грантових програм, бенефіціаром яких було Мінекономіки, очолюване Свириденко.

Водночас президент KSE Тимофій Милованов — не лише керівник установи, яка виплатила ці кошти, а й займає впливові посади в державних компаніях.

Зокрема, він очолює наглядову раду "Укроборонпрому" та є членом наглядової ради "Енергоатому". У наглядову раду "Укроборонпрому" у 2023 році Милованова подало саме Міністерство економіки, яке очолює Свириденко. У тому ж році вона задекларувала 851 668 грн гонорарів від KSE.

У 2024 році Милованова також призначили представником держави в наглядовій раді "Енергоатому". Обидва рази склад рад затверджував уряд, членом якого є Свириденко.

"Тобто, виходить, що міністр отримує гроші в структурі, яку очолює той, кого вона рекомендує в наглядову раду і якого затверджує в наглядових радах! Якщо це не конфлікт інтересів, то що тоді?", – каже Ар'єв.

Нагадаємо, за даними Центру протидії корупції, Міноборони витратило понад 51 млрд грн на зброю, яку не отримали ЗСУ.

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