Через 5 років українці повинні вміти читати і писати англійською, - Кабмін

фото: freepik.com

В уряді очікують, що до 2030 року більшість українців будуть володіти англійською мовою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Кабміну.

Кабінет Міністрів України постановляє схвалити Концепцію Державної цільової національно-культурної програми сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні.

Міністерства культури та стратегічних комунікацій разом з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади повинні розробити та подати у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової національно-культурної програми сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні на 2026-2030 роки.

Нагадаємо, рік тому парламент ухвалив закон про англійську мову в Україні.