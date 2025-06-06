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06 червня 2025, 19:22

Через 5 років українці повинні вміти читати і писати англійською, - Кабмін

06 червня 2025, 19:22
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фото: freepik.com
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В уряді очікують, що до 2030 року більшість українців будуть володіти англійською мовою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Кабміну.

Кабінет Міністрів України постановляє схвалити Концепцію Державної цільової національно-культурної програми сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні.

Міністерства культури та стратегічних комунікацій разом з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади повинні розробити та подати у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової національно-культурної програми сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні на 2026-2030 роки.

Нагадаємо, рік тому парламент ухвалив закон про англійську мову в Україні.

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