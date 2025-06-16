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16 июня 2025, 12:16

Правительство Шмыгаля под угрозой: в ОП решили перезагрузить Кабмин

16 июня 2025, 12:16
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фото: из открытых источников
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В Офисе Президента снова планируют сменить правительство. Третий год подряд появляются слухи о возможной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, на этот раз, однако, источники в ОП подтверждают, что решение уже принято, и в ближайшее время Шмыгаля могут уволить. А правительство, вероятно, полностью перезагрузит.

Железняк отметил, что среди основных причин: потеря поддержки правительства, в частности среди парламентариев; провалы в экономическо-бюджетной сфере; необходимость показать обновление власти, поскольку выборов в ближайшее время не будет.

Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Юлия Свириденко — нынешняя первая вице-премьер-министр и министр экономики Украины. Остальные потенциальные кандидаты, включая Дмитрия Кулебу, уже сняли свою кандидатуру.

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Нардеп добавил, что перед отставкой Шмыгаля необходимо внести изменения в законодательство.

"На этой или следующей неделе планируется внести правки в Закон Украины "О правовом режиме военного положения", чтобы изменить статью №10, которая запрещает увольнение премьер-министра в условиях военного положения, ведь это влечет за собой отставку всего Кабмина. После внесения правок может произойти добровольная отставка Шмыгаля," Железняк.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление назначения Руслана Кравченко на должность генерального прокурора Украины.

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