Готували теракти проти місцевих депутатів: на Хмельниччині затримали агентів ФСБ

фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала двох агентів ФСБ, які готували вибухівку для терактів проти вісьмох депутатів Кам'янець-Подільської міськради на Хмельниччині

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що фігуранти виготовляли саморобні вибухові пристрої (СВП), які мали закласти під автівки потенційних жертв та підірвати.

У такий спосіб рашисти планували дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в регіоні та поширити панічні настрої серед місцевих жителів.

За даними слідства, однією з виконавців замовлення РФ виявилась 24-річна місцева наркозалежна. Її завербували в Телеграм-каналах. Їй дали "тестове" завдання – підпалити три адмінбудівлі сільрад на території регіону.

Для вчинення злочину дівчина залучила свого 57-річного співмешканця, який в ролі водія супроводжував агентку на "потрібні" об’єкти.

Потім вони отримали від окупантів інструкції на виготовлення СВП, а також гроші на закупівлю складових до вибухівки та оренду конспіративної квартири.

Під час обшуків у затриманих вилучено складники для СВП та мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру.

Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині засудили зрадника, який співпрацював з окупаційною владою в Куп'янську.