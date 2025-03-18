Трамп назвав справжню причину суперечки із Зеленським у Білому домі

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його суперечка з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті була частиною стратегії тиску на Україну

Про це американський президент сказав під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

"Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти мирної угоди, досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди", – заявив Трамп.



Трамп також заперечив, що зупинка військової допомоги та обміну розвідданими вплинула на позиції української армії в Курській області РФ.



"Ні, ні, зовсім ні... Я думаю, це було сприйнято з розумінням. І ми повинні усвідомити, і ви повинні усвідомити, що якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся - це людяність. Я втручаюся заради людства", – сказав президент США.

Нагадаємо, 28 лютого під час офіційного візиту до США Володимир Зеленський і Дональд Трамп посварились у Білому домі. Цей конфлікт відбувся прямо перед камерами.

Після цього президент України достроково залишив Білий Дім. Пресконференція Трампа та Зеленського так і не відбулась, як і підписання угоди між США та Україною про копалини.

4 березня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб досягти тривалого миру під сильним лідерством президента США Дональда Трампа.

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