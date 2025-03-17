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17 березня 2025, 07:57

Трамп анонсував розмову з Путіним: про що говоритимуть

17 березня 2025, 07:57
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фото: з відкритих джерел
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Президент США Дональд Трамп заявив, що планує у вівторок, 18 березня, поговорити з Володимиром Путіним і обговорити припинення війни в Україні

Про це повідомляє Reuters в понеділок, 17 березня, передає RegioNews.

"Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи", – сказав Трамп журналістам.

Також президент США окреслив основні теми своєї майбутньої бесіди з Путіним.

"Ми будемо говорити про території, ми будемо говорити про електростанції... Ми хочемо побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, ми зможемо, можливо, ми не зможемо, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси", – сказав Трамп.

Про які саме території йшлося він не уточнив.

Нагадаємо, після того як Україна на переговорах у Саудівській Аравії погодилась на припирення вогню, російський диктатор Путін зробив заяву. Він заявив, що нібито Україні це вигідніше, бо "армія РФ всюди наступає". Також додав, що РФ згодна на перемир'я, але ще треба обговорити "певні нюанси".

При цьому президент України Володимир Зеленський зазначив, що Путін просто боїться сказати президенту США Трампу напряму, що РФ просто хоче вбивати українців. Зеленський назвав заяву Путіна черговою російською маніпуляцією.

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